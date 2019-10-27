شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: لقاءات أسبوعية مع المحافظات لتبنى مشكلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري، المنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".
وأكد رئيس حزب الوفد اهتمام بيت الأمة بكوادره وقياداته على تبني مشكلات المواطنين خاصة، وأن الوفد يمتلك هيئة برلمانية على أعلى مستوى يشهد لها الجميع، حيث تم اختيار أفضل 25 نائبًا كان من بينهم 10 نواب وفديين.
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