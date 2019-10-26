الدرك الملكي يوقف 3 أشخاص بعد محاولة تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا داخل مركب للصيد التقليدي

تمكنت دورية مشتركة بين الدرك البحري والبحرية الملكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بطنجة، من توقيف 3 أشخاص بعد محاولة تهريب 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مخبأة داخل قارب للصيد التقليدي بمنطقة كاب سبارطيل.

وتشير المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” أن كمية المخدرات المحجوزة كانت موزعة على شكل 20 رزمة كانت مخبأة بعناية داخل قارب للصيد التقليدي، فضلا عن حجز هواتف نقالة وأجهزة لتحديد المواقعgps.

وفتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذه العملية.