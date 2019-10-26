“بريمرليغ”.. تشلسي يهزم بيرنلي برباعية ويرتقي للمركز الرابع

تغلب نادي تشلسي، اليوم السبت، على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لاثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى “البلوز” الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد، أحرزهما كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 21 و45 على الترتيب.

وعاد بوليسيتش في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 56، ووقع هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” ولفريقه، قبل أن يختتم زميله البرازيلي ويليان داسيلفا، رباعية تشلسي بعد ذلك بدقيقتين.

وفي آخر أنفاي اللقاء، تمكن صاحب الأرض من إحراز هدفين، الأول في الدقيقة 86 عن طريق رودريغيز، والثاني بعده بثلاث دقائق بواسطة دوايت ماكنيل.

ونجح تشلسي عقب هذا الانتصار في الارتقاء إلى المركز الرابع في جدول ترتيب “بريمرليغ”، برصيد 20 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي.