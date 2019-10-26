الأمن المغربي يوقف فرنسيا متهما بالقتل

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، إنه وبعد عمليات تنقيط وإجراءات التنسيق الدولي، التي باشرتها مصالحها، تم توقيف مواطن فرنسي بالشريط الحدودي الشرقي للمملكة.

وقال بلاغ للمديرية، إن الفرنسي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تم ارتكابها بفرنسا في 28 ماي 2019.

وتم توقيف المشتبه فيه، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وتحديدا بمنطقة عين بني مطهر وهو في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك قبل أن تكشف عملية تنقيطه بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض من طرف القضاء الفرنسي.

وأضاف المصدر للأمني، أنه علاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة غير المشروعة المتخذة في حق الأجنبي الموقوف، فقد تم وضعه رهن إشارة السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه، كما تم إشعار مكتب أنتربول باريس بواقعة التوقيف لمباشرة إجراءات التنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة.