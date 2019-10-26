فضل عدم المخاطرة بأحداد.. كارتيرون يستدعي 21 لاعبا لمباراة الرجاء أمام أولمبيك آسفي

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون،مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لائحة تتكون من 21 لاعبا، للمباراة التي سيحل خلالها الفريق الأخضر، ضيفا على أولمبيك آسفي، غدا الأحد، برسم خامس جولات البطولة الاحترافية.

ولم يستدع كارتيرون المهاجم أحداد، حيث فضل عدم المخاطرة به، خاصة بعد عودته من إصابة تعرض لها حديثا، كما شهدت القائمة غياب محمود بنحليب، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما قرر مكتب الرجاء إحالته على اللجنة التأديبية، بسبب رفضه الجلوس احتياطيا في لقاء النسور الخضر أمام رجاء بني ملال.

وضمت قائمة اللاعبين التي اختارها المدرب الفرنسي لمباراة الغد، الثلاثي، أنس الزنيتي، وبوعميرة، والحداوي في حراسة المرمى، ثم بدر بانون، وسند الورفلي، وإلياس الحداد، وفابريس نغاه، وعمر بوطيب، وعبد الجليل اجبيرة، ثم شاكير ومدكور، بالإضافة للوردي، ونغوما، ومتولي، والعرجون، وزريدة.

وشهدت اللائحة أيضا، تواجد الرباعي، مالانغو، وأيوب نناح، وسفيان الرحيمي، والهبطي، وأنس جبرون. في خط الهجوم.