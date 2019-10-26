مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب، في وقت متأخر من ليل السبت، جراء جريمة إطلاق نار في كفر قرع.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا وأصيب بجراح بالغة الخطورة قبل أن تُعلن وفاته.

ونقل الشاب إلى مشفى "هيلل يافه"، حيث أقرّت وفاته.

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وتشهد البلدات والمدن العربية تفشيًا لحوادث العنف والجريمة، وبمقتل الشاب يصل عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري، إلى 77 عربيًا بينهم 11 امرأة.

يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وكانت آخر فعالية احتجاج مسيرة شموع صامتة نظمت في مدينة عكا، مساء الجمعة، وذلك في أعقاب مقتل الشاب تيسير الفار (35 عاما) مساء الخميس، وهي ثالث جريمة قتل تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.