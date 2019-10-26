مفرق المكر: قتيلان في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان، مساء السبت، في حادث طرق مروّع بين سيارتين على مفرق المكر، بحسب ما أعلنت مصادر طبيّة.

والضحيّتان في العشرينيّات من عمريهما.

وأسفر حادث الطرق عن إصابة 4 أشخاص بجراح خطيرة وطفيفة، توفي اثنين منهم لاحقًا.

وبحسب ما أفاد مركز "حيان" الطبي، فإنّ الحادث وقع في شارع 85، وأدى إلى إصابة شخصين بجراح بالغة الخطورة في إحدى السيارتين، وشابتين بجراح طفيفة في السيارة المقابلة.

وأضاف "حيان" أنّ أحد الشابين توفي فورًا، وأن محاولات إنقاذ الشاب الثاني لم تنجح.

مصرع رجل في انقلاب جرار بالطيبة

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وفي وقت سابق اليوم، لقي عرفات حسنين مصاروة (58 عامًا) من مدينة الطيبة، مصرعه إثر انقلاب جراره (تركترون) شرقيّ المدينة.

وبحسب مراسل "عرب ٤٨"، فإنّ الجرار انقلب على السائق بينما كان عائدًا من قطف الزيتون في أرضه شرقيّ المدينة.

مصرع فتى من دير الأسد في حادث طرق الجمعة

والجمعة، لقي الفتى خالد أحمد حسن ذباح (15 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 8544 بالقرب من بلدة دير الأسد.

وعلم أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بدراجة كهربائية، ما أسفر عن إصابة راكب الأخيرة بجروح حرجة بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.