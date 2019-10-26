حرق 3 سيارات جراء شجار في طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع شجار، مساء السبت، في قرية طرعان أسفر عن أضرار ماليّة، دون إصابات بشريّة.
وقالت الشرطة في بيان إن الشجار شمل إطلاق مفرقعات ناريّة وقذف حجارة وحرق ثلاث سيارات.
وبحسب البيان، قامت الشرطة بتفريق المتشاجرين، وتجري بحثًا عن المطلوبين لاعتقالهم.
ولم تعتقل أيًا من المتشاجرين.
وأرجعت الشرطة الشجار إلى "خلفيّة عائليّة".
وشهدت طرعان، منذ انتخابات العام الماضي، عدّة شجارات جماعيّة تقول الشرطة إنها على خلفية عائليّة، لم تسفر عن وقوع جرحى، واقتصرت على خسائر ماليّة، إلا أنها عكّرت صفو القرية، ويتسبب استمرارها بخطر حقيقي، بحسب الأهالي.
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