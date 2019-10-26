شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الكويتية تحذر من حالة عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة القادمة والان مع التفاصيل

قالت إدارة الأرصاد الجویة الكویتیة، إن البلاد ستشھد اعتبارا من مساء الیوم السبت ولمدة 48 ساعة حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجویة تصاحبھا امطار رعدیة ونشاط في الریاح المثیرة للغبار تزید سرعتھا عن 60 كلیومترا في الساعة.

وتوقع رئیس قسم التنبؤات الملاحیة في (الارصاد الجویة) ضرار العلي في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) ان یبدأ التحسن في حالة الطقس اعتبارا من فجر الثلاثاء داعیا مرتادي البحر الى اخذ الحیطة من ارتفاع الامواج الذي یصل الى اكثر من 6 اقدام.

واھاب بقائدي المركبات لاسیما على الطرق السریعة البریة بتوخي الحذر جراء انخفاض الرؤیة المفاجئ.

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واشار العلي الى ضرورة متابعة النشرات والتنبیھات والتحذیرات الجویة من خلال تطبیق ادارة الارصاد الجویة للھواتف الذكیة وحساباتھا على وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن موقعھا الالكتروني والابتعاد عن الشائعات او تداولھا.

دعت وزارة الداخلیة الكویتیة الیوم السبت المواطنین والمقیمین الى اخذ الحیطة والحذر جراء حالة عدم استقرار الاحوال الجویة في البلاد.

من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان، إن الاجھزة الأمنیة المیدانیة المعنیة تعمل على مدار الساعة لتقدیم كل المساعدات الامنیة والمروریة والانسانیة.

واھابت بالجمیع باتخاذ تدابیر الامن والسلامة في مثل تلك الاحوال وعدم التردد في الاتصال على ھاتف الطوارئ.