شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرمي يلتقي وزير الخارجية الكويتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطوريها في مختلف المجالات.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات القمة الـ ١٨ لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تطورات الأوضاع السياسية وعملية السلام.

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أوشاد الوزير الحضرمي بمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة للحكومة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف..مثمناً الدعم الإنساني السخي المقدم من الكويت لليمن..مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينسى وقفة أمير وشعب ودولة الكويت الشقيقة بجانب الشعب اليمني.

وأكد الحضرمي حرص الحكومة الشرعية على السلام والاستمرار في الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الاممي الى اليمن لاسيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة..لافتاً الى ان استمرار تعنت مليشيات الحوثيين هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام.

من جانبه جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للحكومة الشرعية ووقوف بلاده حكومة وشعبا الى جانب اليمن..متمنيا ان يخرج اليمن من منحته بتعاون أبنائه ودعم أشقائه والعالم المحب للسلام.