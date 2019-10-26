استمرار الاحتجاجات وقطع الطرقات في لبنان

صحيفة الأخبار: الحريري يضغط لتعديل وزاري

بيروت ـ وكالات: أعلنت غرفة التحكم المروري التابعة للأمن الداخلي اللبناني صباح أمس أن معظم الطرقات الرئيسية في لبنان مقطوعة بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان. وذلك برغم تدخل الجيش اللبناني ومحاولته إعادة فتح عدد من الطرق التي عمد المتظاهرون في لبنان إلى إغلاقها.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن من ضمن الطرق المقطوعة هي طرقات المتن الشمالي وصولا إلى العاصمة بيروت. بالإضافة إلى إقفال طرقات العاصمة بيروت من كل الجهات وصولا إلى الخط البحري الذي يوصل العاصمة بالبلدات الجنوبية مرورا بصيدا وصور وصولا إلى مدينة النبطية وكفرمان. كما أقدم المحتجون على إغلاق طرق المؤدية إلى الجبل من خلال عوائق حديدية مختلفة. وفي السياق، ناقش قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مع قادة أجهزة الأمن اللبنانية الأوضاع الراهنة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة في العديد من المدن اللبنانية. وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني التالي: “عُقد اجتماع في قيادة الجيش، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات”. وأضاف البيان “تداول المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقّل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم”.

الى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بأن القوى المشاركة في الحكومة لا ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل قريب، وأنها لا تزال تعتبر أن الحل هو في “الذهاب الى تنفيذ سريع لبنود الورقة الإصلاحية التي ستطاولها تعديلات كثيرة”. ونقلت صحيفة “الاخبار” اللبنانية عن هذه المصادر قولها إن هذه القوى تواجه “خوف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يخشى من وقوع نقطة دم فيضطر الى الاستقالة نتيجة ذلك، بينما بإمكانه اليوم الاستقالة وتقديم ذلك كحسن نية”. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر طرحه الحريري خلال لقائه عون في بعبدا حيث التقاه بعد خطاب نصر الله مساء أمس الاول.

ووفق الصحيفة، يبقى موضوع التعديل الحكومي أو الذهاب إلى حكومة جديدة مُعلقاً، علماً بأن الحريري يسعى الى هذا الخيار، ويضغط في اتجاه “تعديل وزاري جدّي”، على اعتبار أن خطوة مماثلة من شأنها أن تخفف من غضب الشارع، غيرَ أن نبيه بري رئيس مجلس النواب يحذر من اعتماد أي خيار من دون التأكد من أن الشارع سيتجاوب معه.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله أعلن في كلمة أمس الاول انفتاح الحزب على أي حلّ على أن لا يذهب إلى الفراغ، معلناً عدم موافقته على استقالة الحكومة، وطلب من جمهور المقاومة ترك ساحات التظاهر .

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان في كافة المناطق اللبنانية حيث يجري قطع العديد من الطرقات احتجاجاً على عدم الاستماع لمطالب المحتجين الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط السلطة السياسية .