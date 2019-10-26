العراق: انتشار أمني وحظر تجول غداة تظاهرات أسقطت آلاف القتلى والجرحى

الداخلية تنفي استخدام القوة المفرطة

بغداد ـ وكالات: عززت أمس قوات حفظ النظام في العراق من إجراءاتها الأمنية والتي تمثلت بإغلاق جسر الجمهورية بالكامل، وإقامة حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول الطرق المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار عدد من السفارات الاجنبية. كما فرضت السلطات إجراءات حظر التجول في سبع محافظات عراقية بعد اتساع حالة الانفلات الأمني وقيام جماعات بإحراق الأبنية الحكومية، وذلك عقب احتجاجات واسعة شهدها العراق أمس الاول أسفرت عن نحو 42 قتيلا والاف المصابين.

وأفاد شهود عيان امس بأن قوات حفظ النظام العراقية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن “متظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، وقوات الأمن تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم”. وبحسب الشهود ، مازال المئات من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بعد ان نصبوا سرادق وخياما للاعتصام تحت نصب الحرية في ساحة التحرير.

على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية العراقية على “أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”. وقال العميد خالد المحنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن “القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس”.الى ذلك، تجمع عدة مئات من المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد وهم يلوحون بالعلم العراقي وينددون برئيس الوزراء، وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ” إن حركة السيارات وتنقل المواطنين بدأت طبيعية صباح امس في بغداد بعد أن اتخذ المتظاهرون في بغداد جانبا من ساحة التحرير وقاموا بنصب خيام وسرادق للاعتصام وحسب الشهود ، تقلصت أعداد المتظاهرين في بغداد بعد انسحاب مجموعات كبيرة منهم ، لكن المئات مازالوا متواجدين بعد أن نصبوا سرادق للاعتصام في ساحة التحرير.