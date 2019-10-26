جامعة الدول العربية: قررنا النظر في اتخاذ إجراءات بشأن تركيا

القاهرة ـ وكالات: صرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام ذكي، بأن قرار الجامعة العربية بشأن الاجتياح التركي لسوريا وعدوانها عليها تضمن الاتفاق على النظر في اتخاذ إجراءات. جاء تصريح ذكي ردا على سؤال وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” حول كيفية تبلور موقف الجامعة العربية ضد دخول قوات تركية إلى الأراضي السورية ضمن عملية “نبع السلام”، وذلك خلال فعاليات منتدى “مسك” للإعلام. وأوضح ذكي قائلا: “أن ما تم تضمينه في القرار هو النظر في اتخاذ إجراءات، وهذا أمر سيادي للدول العربية، وكل دولة يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تريدها بما يخدم مصالحها، لكن لا يوجد آلية موحدة لتلك الإجراءات”. وحول وجود اختلاف بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في ظل طلبات رسمية بعودة سوريا ومعارضة دول أخرى، قال ذكي إنه لم يتحقق توافق تام حتى الآن حول هذه المسألة داخل الجامعة.

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