الجزائر: عبد المجيد تبون يترشح للانتخابات الرئاسية

الجزائر ـ د ب أ: تقدم عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الأسبق امس، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 12 ديسمبر المقبل. وانضم تبون، الذي شغل عدة مناصب عليا آخرها رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، إلى قائمة المترشحين للاستحقاق الرئاسي، التي تضم حتى الآن كل من عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ( ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري الذي يرجح رفض ملفه لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة. وتنتهي صباح الأحد المهلة القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. وتقدم تبون، في تصريح صحفي، بشكره لأولئك الذين دعموه في ملف الترشح، مؤكدا أن برنامجه يتطلع إلى إنشاء جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته وتعيد لحمته مع بلده. وأشار تبون، أنه يميل إلى الهدنة والحوار بين جميع الجزائريين مهما اختلفت قناعاتهم ومشاربهم.

وأكد أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يمر عبر انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، رافضا اللجوء إلى أية مرحلة انتقالية، مشيدا بالحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر، لافتا أنه بلغ هدفه الرئيس المتمثل في عودة السلطة للشعب من خلال تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.