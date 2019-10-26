وزير بريطاني يدعو العراقيين إلى ضبط النفس

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، السبت، قوات الأمن العراقية والمتظاهرين إلى ضبط النفس.

وأعرب موريسون، في تصريحات نشرها موقع الحكومة البريطانية، عن "قلق عميق" إزاء استمرار العنف في العراق، متقدما بالتعازي لعائلات العراقيين الذين قضوا في المظاهرات ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



وحث "قوات الأمن العراقية على التحلي بضبط النفس والالتزام بسلمية الاحتجاجات"، لافتا إلى أن "المزيد من العنف سيؤدي ببساطة إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل".

وأكد أنه على الحكومة العراقية فتح تحقيق في المزاعم الموثقة بشأن أعمال العنف واستخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

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وأشار إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وشدد على مواصلة المملكة المتحدة دعمها للحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.





ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.