"سائرون" يعلن الاعتصام بالبرلمان العراقي بعد تحوله للمعارضة

أعلن تحالف سائرون في العراق الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تحوله للمعارضة داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للتحالف البرلماني بشأن الاحتجاجات العراقية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم سائرون: "إن التحالف سينضم للمعارضة داخل مجلس النواب وسيبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين"، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان وزراؤه سيستقيلون من الحكومة.

كان تحالف سائرون تصدر الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت عام 2018 بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329.

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و"سائرون" هو ائتلاف انتخابي شكل لخوض الانتخابات عام 2018، ويتكون من حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وخمسة أحزاب أخرى.

من جانبه، أمر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في ساحة التحرير بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الوزير دعا المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية"، لافتا إلى أنه "أكد أن قواتنا موجودة لحمايتكم".

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.



ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.