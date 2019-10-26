تصدع تيار عون واحتجاجات العراق.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: واشنطن تعلن آلية جديدة للصادرات "الإنسانية" إلى إيران، وصراع أجنحة نظام أردوغان يضرب جهاز القضاء‎ التركي، وواشنطن بوست: ترامب قرر إبقاء قوات في سوريا لحماية حقول النفط، و"أفريكوم": قضينا على 25% من داعش ليبيا في 4 ضربات، و"عمليات الكرامة": إرهابيو طرابلس تدربوا في غازي عنتاب التركية.

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كما تتابعون أيضاً: خبراء عن الاستقالات داخل "الوطني الحر": تيار عون يتصدع، والبرلمان العراقي يعلن حزمة إجراءات استثنائية لاحتواء المظاهرات، وقصف تركي يستهدف قرية بريف "رأس العين" شمالي سوريا، ولبنانيون يردّون على اتهامات نصر الله بهاشتاق "أنا ممول الثورة"، وأكتوبر الثائر في أمريكا اللاتينية.. حمم غضب تعصف بالتقشف والتزوير، والإمارات والبرازيل.. علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة.

وفي الاقتصاد تطالعون: الانتهاء من المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، وترامب يحرم تايلاند من 1.5 مليار دولار مزايا تجارية ويعيدها لأوكرانيا، وتحالف اقتصادي جديد بين صربيا و"الأوروآسيوي" بقيادة روسيا، والإمارات والبرازيل.. فرص قوية للشراكة الاقتصادية، والأسهم الأمريكية تقفز مع قرب الاتفاق التجاري، وانتهاء إضراب عمال "جنرال موتورز" والخسائر 2 مليون دولار، وواشنطن: المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووي تمضي قدما.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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