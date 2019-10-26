ارتباك "داخلية الوفاق" الليبية يكشف تسترها على مطلوب دولي

اعترف فتحي باشا أغا وزير الداخلية والمكلف بأعمال وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، عن غير قصد، بتبعية عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ"البيجا" المطلوب دوليا لقيامه بأنشطة اتجار بالبشر للقوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع المكلف بمهامها.



وقال باشا أغا، في بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن ميلاد يتبع خفر سواحل القوات البحرية - التابعة بدورها لوزارة الدفاع المكلف بها باشا أغا - وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2019.







وفي حين نفى باشا أغا أن يكون ميلاد تابعا لوزارة الداخلية، وأنه جرت مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه، كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ على حساباته المصرفية لدى المصارف التجارية، فأكدت الوزارة من جانبها أن ميلاد لا يتبعها، ولا يتقاضى راتبا منها.

وحاول باشا أغا تبرئة وزارة الداخلية التي يتولى مسؤوليتها من تبعية ميلاد المطلوب دوليا لها، لكنه تورط في الاعتراف بتبعيته المطلوب دوليا لوزارة الدفاع التي تم تكليفه بها في قرار من المجلس الرئاسي يحمل الرقم 850 لسنة 2019 منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، وهو نفسه اليوم الذي أطلق فيه الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" للقضاء على الإرهاب في المنطقة الغربية.





وادعى باشا أغا أن "الأجهزة الأمنية تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة وإن تواروا عن الأنظار واستغلوا المعارك الدائرة في العاصمة لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني".

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في المقابل فقد ظهر عبدالرحمن ميلاد المطلوب دوليا في مناسبات عدة، وكان آخر ظهور له حين استضافته قناة إيطالية وتحدث مرتديا زيا عسكريا ويحمل رتبة نقيب بحري.

كما سبق وظهر ميلاد وفقا لمصادر إعلامية إيطالية في اجتماعين رسميين في إيطاليا، أحدهما مع خفر السواحل الإيطالي، وأجرت الصحفية الإيطالية "فرانشيسكا مانوتشي" حوارا معه قال فيه إنه جاهز للاستجواب من قبل السلطات المعنية حول التهم الموجهة إليه بتهريب البشر، وأنه ينفذ أوامر حكومة فايز السراج.

ورغم ادعاء باشا أغا بالبحث والتحري عن "البيجا" والمطلوبين الآخرين، ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية، فإن "البيجا" اعترف في لقاء صحفي أنه تلقى دعوة رسمية في رحلة لم تشمل إيطاليا فقط بل تونس وإسبانيا أيضا، وقد حصل على التأشيرة من السفارة بطرابلس، وغادر من المنافذ الرسمية.

ويعد عبدالرحمن ميلاد أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب نشاطه في الاتجار بالبشر.

وكان تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران عام 2017 وصف عبدالرحمن ميلاد بـ"مهرب بشر، متعطش للدماء، ومسؤول عن إطلاق النار على السفن لإغراقها، قائد منظمة إجرامية ويشتبه في أنه أغرق العشرات من المهاجرين".

ومنذ بداية عملية "طوفان الكرامة"، انضم البيجا إلى المعركة في صفوف المليشيات وظهر في ساحات القتال وهو يقاتل ضمن صفوف مليشيات الوفاق.

ورغم كون حكومة الوفاق تدعي الشرعية النابعة من الاعتراف الدولي بها، وفقا لاتفاق الصخيرات الذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، فإنه يقاتل في صفوفها العديد من المطلوبين دوليا لمجلس الأمن والجنائية الدولية أبرزهم الإرهابي صلاح بادي.