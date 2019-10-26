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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنذار المبكر السعودي يحذر سكان هذة المناطق من أمطار رعدية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر السعودي، في بيان له اليوم السبت، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مساحات عديدة من القصيم خلال وقت متأخر من الليل.
وقال الإنذار المبكر: إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة الثانية من صباح الأحد، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل البلاغ الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها.
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