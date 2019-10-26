عاجل.. الجيش السوري يسيطر علي أهم بلدات رأس العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى نبأ عاجل لها، نقلًا عن مراسلها بمحافظة الحسكة السوري، وصول وحدة من الجيش العربي السوري لأطراف بلدة "أبو راسين" الواقعة جنوب رأس العين، ووصلت حتي "مطاحن السفراني" في مدخل البلدة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

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وأضاف المراسل لـ"سبوتنيك"، "في هذه الأثناء تشهد بلدة (أبو راسين) قصفا عنيفا بنيران الجيش التركي وميلشيات المعارضة السورية "التركمانية" التابعة له من جهة القرى الغربية للبلدة تمهيدا لاقتحامها".

وأوضح المراسل أن "وحدات الجيش السوري تتابع تقدمها في المنطقة باتجاه الحدود السورية-التركية الأمر الذي دفع بالسكان الهاربين أمام تقدم الجيش التركي والميلشيات التابعة له للعودة إلى قراهم وبلداتهم برفقة وحدات الجيش".

وأفاد المراسل بأن "ميلشيات (الأسايش) الذراع الأمنية لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي تحاول منع الجيش السوري من الدخول إلى البلدة".

وأشار المراسل إلى أنه "مع وصول الجيش السوري إلى مشارف بلدة أبو رأسين عادت أكثر من ١٥ عائلة الي منازلها بمشارف البلدة بعد بقائهم في الأراضي الزراعية منذ صباح اليوم السبت جراء القصف التركي".