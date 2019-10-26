شكرا لقرائتكم الجزائر: 23 مرشحاً للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية أن 23 مرشحا تأهلوا للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وتأتي الانتخابات بعد ثمانية أشهر من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الربيع بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة له.
ومنذ ذلك الحين، تتركز السلطة في الجزائر حول قيادة الجيش.
ويجب أن يحصل المرشحون على دعم لا يقل عن 50 ألف شخص، وينتهي تقديم الطلبات منتصف ليل السبت.
ومن بين المرشحين وزراء سابقون أو قادة أحزاب سياسية مثل رئيس الوزراء السابق علي بن فليس.
وشارك كثير من المؤهلين بالفعل في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتأهل أيضا المذيع التلفزيوني السابق الشهير سليمان بخليلي.
ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى رفض التصويت خوفا من ألا يكون شفافا ولا عادلا.
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