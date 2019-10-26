شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى حادث المنشية.. فريدة الشوباشى: مخطط الجماعة يخدم الأعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة فريدة الشوباشى، أن محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى حادث المنشية، ليست المحاولة الأولى من قبل جماعة الإخوان لاغتيال السياسيين حينها، فهناك كثيرون تعرضوا لمحاولات اغتيال وهناك من تم اغتيالهم بالفعل.

وأضافت فريدة الشوباشى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان منهجهم هو الارهاب فهم يحملون شعار "أخرس" عندما تتناقش معهم ، وعندما تختلف معهم يقتلونك، موضحة أن المصريين بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل فى واقعة المنشية علموا مدى كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وطنيا ومخلصا.

وأوضحت فريدة الشوباشى، أن جمال عبد الناصر حينها كان يواجه الاستعمار البريطانى وكذلك إسرائيل، والإخوان مخططهم يخدم مخطط الأعداء، متابعة :"لا بد أن نتكاتف جميعا ونتصدى لهذا الفكر الإخوانى الفاشى".

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