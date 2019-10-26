الارشيف / اخبار العالم

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع فى كافة المؤسسات، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق، وفيما يلى نرصد حقهم فى التعليم الدامج وفقا لما ورد باللائحة:

 

Advertisements

-يحق للشخص ذى الإعاقة الإستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة و رياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .

 

-تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي  والمؤسسات التعليمية الحكومية  وغير الحكومية المتاحة للآخرين، و القريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام  بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا