شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
-يحق للشخص ذى الإعاقة الإستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة و رياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .
-تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، و القريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.