شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق ذوى الإعاقة بشأن دمجهم بالتعليم وإعفائهم من التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع فى كافة المؤسسات، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق، وفيما يلى نرصد حقهم فى التعليم الدامج وفقا لما ورد باللائحة:

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-يحق للشخص ذى الإعاقة الإستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة و رياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .

-تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، و القريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.