الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجري انتخابات إعادة داخلية لاختيار رئيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
انتهت الجولة الاولى من الانتخابات الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا دون حسم بين المتقدمين للمناصب القيادية فيه.
وذكر الحزب اليوم السبت أن الجولة الثانية ستشهد بناء على قرار الأعضاء اليوم منافسة بين كل من أولاف شولتس وزير المالية الألماني ومعه كلارا جيفيتس النائبة الاشتراكية عن ولاية براندنبورج في مواجهة كل من وزير المالية السابق في ولاية شمال الراين ويستفاليا نوربرت فالتر بوريانس ومعه النائبة ساسكيا إسكن.
وكان كل من أولاف شولتس وكلارا جيفيتس أيدا في المؤتمرات الإقليمية للحزب مواصلة الائتلاف الكبير في ألمانيا الذي يجمع المسيحيين والاشتراكيين بصورة قوية لم تعهد على أي ثنائي آخر في المنافسة على الترشيح لرئاسة الحزب.
وترك شولتس نائب المستشارة الكلمة لشريكته خلال المؤتمر ، ولم يبدوا بصورة عاطفية متزايدة خلال عرضهما لخططهما، وحظيا بدعم كبير من نواب مجلس النواب الألماني "بوندستاج" التابعين للحزب.
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