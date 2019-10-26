محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق فعاليات مهرجان تونس التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، الذي سُيقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتأكد المحافظ من أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير والإنارة، وواجهات المباني ومعالجة الطرق وإزالة الإعلانات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة مع متابعة صيانتها، موجهًا اللجنة المنظمة بسرعة الانتهاء من أعمال الاستعدادات للمهرجان والمتابعة الدورية لكافة الفعاليات منذ الانطلاق حتى الختام، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سُبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.