محافظ الحسكة في سوريا للأكراد: نحن لهم وهم لنا

أكد محافظ الحسكة في سوريا جايز حمود الموسى، أن "الأكراد هم العرب وبالعكس"، مشددا على الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب السوري كافة. الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب السوري كافة. وقال الموسى في رسالة للأكراد السوريين، "نحن لهم وهم لنا". وشدد المحافظ على أنه "لا وجود لأكراد وعرب في هذا البلد كلهم مواطنون وأنهم أخوتنا جميعا".

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