الجيش اليمني يُحرر قريتين قرب تعز من سيطرة الحوثيين

قال الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليُا في اليمن، اليوم السبت، إنه تمكن من إستعادة مواقع عدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إثر مواجهات مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأضاف الجيش اليمني، أنه كبد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "القوات شنت هجومًا

مباغتًا على مواقع تمركز للحوثيين في مديرية جبل حبشي غرب تعز، تمكنت خلاله من تحرير قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي"​، ويواصل الجيش التقدم باتجاه قرية القاعدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، فيما استهدفت المدفعية تعزيزات للحوثيين قادمة من مناطق الطوير والعيار".

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلي الجماعة صدوا هجومًا للجيش على مواقع في الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز، ووقعت مواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين وتدمير آلية.

وتشكل التطورات في تعز، جانبًا من معارك عنيفة تشهدها الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعومًا بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.