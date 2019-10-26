أمهلت القوات الأمنية العراقية المتظاهرين عبر مكبرات الصوت نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل البدء باقتحامها. وكان الأمن العراقي أجبر المتظاهرين على التراجع إلى ساحة التحرير باستخدام الغاز المسيلة للدموع، عقب محاولتهم عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء. إلى ساحة التحرير باستخدام الغاز المسيلة للدموع، عقب محاولتهم عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء. من جهتها، أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، عن "قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق المواطنين في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية تمهل المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.