تونس تدعو دول عدم الانحياز لتوحيد الجهود

دعت تونس دول حركة عدم الانحياز إلى توحيد جهودها وتنسيق تحركاتها وتعزيز التضامن فيما بينها؛ للاضطلاع بدورها في الدفاع عن مصالح شعوبها وتحقيق تطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والديمقراطية، وفي دعم أسس العمل متعدد الأطراف.
جاء ذلك في كلمة تونس التي ألقاها كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصاديةحاتم الفرجاني، في أعمال مؤتمر القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقد بالعاصمة الأذرية، باكو، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وجدد الفرجاني إدانة تونس للاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير الذي يعد جوهر المبادئ المؤسسة لحركة عدم الإنحياز.
كما أوضح موقف تونس من الوضع في ليبيا، الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بهذا البلد، والنأي بهذا الملف عن التدخلات الأجنبية حتى يتمكن الأشقاء الليبيون من استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.
وحثت تونس دول الحركة على العمل الجماعي، وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، لإيجاد تسوية سياسية للأزمتين بكل من سوريا واليمن بما يحفظ سيادة البلدين ووحدة أراضيهما.
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