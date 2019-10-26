موسكو: الأتراك لم يبلغونا بتوقيف روسيات فقدت آثارهن في سوريا

قالت إيرينا كاسيموفا، الملحق الصحفي في السفارة الروسية بأنقرة، إن السلطات التركية، لم تبلغ السفارة، بمصير الروسيات اللواتي اختفت آثارهن من معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.

وأضافت الدبلوماسية الروسية، أن إحداهن، اتصلت بالهاتف مع أقاربها قبل أسبوع، وتمكنت من إخبارهم أنه سيتم نقلهن إلى تركيا.

وقالت كاسيموفا: "لم تبلغنا السلطات التركية، بأنه تم احتجاز أي مواطنين روس".

وفي وقت سابق، تحدثت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عن فرار جماعي للمعتقلين من معسكر "عين عيسى" في شمال سوريا، بعد بدء عملية "نبع السلام" التركية في شمال

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شرق سوريا.

وذكرت أن الحديث يجري عن، حوالي 50 امرأة روسية مع أطفالهن، من السجينات لدى القوات الكردية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

من جانبها، قالت هيدا ساراتوفا، عضو مجلس حقوق الإنسان التابع لرئيس الشيشان، رمضان قديروف إن الأمر يتعلق بـ15 امرأة و27 طفلا.

ويقع معسكر "عين عيسى" في محافظة الرقة وكان يخضع لقوات "قسد" الكردية.