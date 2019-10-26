الرئيس الأفغاني يجتمع بنظيره الباكستاني على هامش قمة "عدم الانحياز"

التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم السبت، نظيره الباكستاني عارف علوي، ونائب الرئيس الهندي فنكيا نايدو، في اجتماعين منفصلين على هامش اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدفي عاصمة أذربيجان باكو.
وذكر بيان الرئاسة الأفغانية - حسب ما نقله موقع "تولو نيوز" الأفغاني - أن الرئيس الأفغاني بحث مع نظيره الباكستاني جهود مكافحة الإرهابوإرساء الأمن والسلام في أفغانستان، حيث أكد رغبة الشعب الأفغاني في انضمام باكستان في عملية السلام الأفغانية.
وأضاف البيان أن الرئيس الأفغاني ناقش مع نائب الرئيس الهندي سُبل تعزيز الروابط الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما شدد الجانبان على الحاجة إلى استمرار التعاون المشترك بين الهند وأفغانستان.
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