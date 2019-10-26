الشرطة البريطانية تتّهم سائق شاحنة "الموت" بـ"تهريب البشر" و"القتل"

أعلنت الشرطة البريطانية، التي تتولى التحقيق لكشف ملابسات مقتل 39 شخصاً عثر على جثثهم بداخل شاحنة تبريد في وقت سابق من الأسبوع الحالي السبت، اتّهام السائق بـ"تهريب البشر والقتل"، في وقت تخّوفت عائلات فيتنامية من أن يكون أبناؤها بين الضحايا.

وكانت الشرطة قد أوقفت الإيرلندي الشمالي موريس روبنسون البالغ من العمر 25 عاماً، وهو سائق الشاحنة، بعيد العثور على جثث 31 رجلاً وثماني نساء بداخل الشاحنة في منطقة صناعية في غرايز في إيسيكس في جنوب شرق إنكلترا.

ويواجه روبنسون 39 تهمة بالقتل والتآمر لتهريب البشر والتآمر لمساعدة الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال"، وفق شرطة إيسيكس.

وأعلنت الشرطة الجمعة أنّها أوقفت ثلاثة أشخاص آخرين في سياق التحقيق الذي "يتقدم سريعاً"، وهم رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من مقاطعة إيرلندا الشمالية، أوقف في مطار ستانستد بتهمة الاتجار بالبشر والقتل العمد، بالإضافة إلى زوجين - رجل وامرأة يبلغ كل منهما من العمر 38 عاماً - يسكنان في مدينة وارينغتون في شمال بريطانيا. ويعتقد أن المرأة مالكة الشاحنة.

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وتم توقيف رجل من إيرلندا الشمالية السبت، في دبلن.

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وأجرى سفير فيتنام تران نغوك ان السبت زيارة للشرطة، التي تتولى التحقيق في القضية كما أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بحسب ما أعلنت السفارة.

وفي فيتنام قالت أسر عدة إن أبناءها مفقودون بعدما كانوا في طريقهم إلى بريطانيا التي تعتبر مقصداً للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل.

وتتحدر الأسر من محافظة ها تنه الفقيرة والتي سلك الكثير من أبنائها طريق الهجرة.

ويمر العديد منهم عبر روسيا أو الصين، حاملين جوازات سفر مزوّرة في رحلة قد تكلّف صاحبها ما يوازي 36 ألف يورو، وهو مبلغ يشكّل ثروة في فيتنام، حيث لا يتعدى متوسط الدخل السنوي ألفي يورو، بحسب البنك الدولي.

ويسعى هؤلاء للوصول إلى المملكة المتحدة للعمل في صالونات تجميل أو في حقول غير قانونية لزراعة القنب الهندي، على أمل كسب بعض المال بصورة سريعة.