كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع فتاة في دبي بعد سقوطها من الطابق 17 بسبب "سيلفي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت فتاة آسيوية بالغة من العمر ١٦ عاما، مساء اليوم الست، بسبب صورة سيلفي، حيث سقطت من الطابق الـ 17 بأحد الأبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد، الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط أرضا.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط "سيلفي" وهي جالسة على حافة شرفة الشقة، التي كانت تقطنها مع عائلتها.

Advertisements

وأوضحت شرطة دبي، أن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي"، وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث، الصحيفة الإماراتية.

وأفادت شقيقة الفتاة، بأن الفتاة انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.