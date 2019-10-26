كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرق الهندسية للقوات اليمنية تفجر 3 آلاف لغم حوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم السبت، أن الفرق الهندسية للقوات اليمنية، أتلفت 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة، نزعتها في وقت سابق من ثلاث مناطق بالساحل الغربي.

وقال مصدر عسكري، إن الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة في محور الساحل الغربي، تخلصت من 3 آلاف لغم، كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في مناطق موزع والوازعية ويختل، قبل تحرير هذه المناطق، كما أوضح المصدر أن من بين الكمية المتلفة 500 لغم فردي، و2500 لغم مضاد للآليات.

ويذكر أن الفرق الهندسية للقوات المشتركة، نزعت خلال الفترة الماضية آلاف الألغام والعبوات المتفجرة، خلفتها ميليشيا الحوثي في مناطق سكنية وزراعية عدة بالساحل الغربي.

وحولت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم، الأمر الذي يشكل كابوساً يؤرق الأهالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال.

وأودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في مناطق جنوبي الحديدة، وغربي تعز، كما أوقعت مئات الإصابات في صفوف السكان، وتسببت بحالات إعاقة دائمة لعديد منهم.