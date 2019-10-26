كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الانتخابات الجزائرية تعلن تقدم 23 مرشحاً للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت هيئة الانتخابات الجزائرية، مساء اليوم السبت، أن هناك 23 مرشحا تأهلوا للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المقررة في يوم 12 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات بعد ثمانية أشهر من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الربيع بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة له، ومنذ ذلك الحين، تتركز السلطة في الجزائر حول قيادة الجيش، ويجب أن يحصل المرشحون على دعم لا يقل عن 50 ألف شخص، وينتهي تقديم الطلبات منتصف ليل اليوم السبت.

ومن بين المرشحين وزراء سابقون أو قادة أحزاب سياسية مثل رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، وشارك كثير من المؤهلين بالفعل في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتأهل أيضا المذيع التلفزيوني السابق الشهير سليمان بخليلي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى رفض التصويت خوفا من ألا يكون شفافا ولا عادلا.

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