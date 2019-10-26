كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت وحدة من الجيش العربي السوري، مساء اليوم السبت، إلى الأطراف الجنوبي لبلدة أبو راسين (30 كم) جنوب شرق رأس العين، و(13 كم) جنوب الحدود السورية التركية شمالي الحسكة، وتدخل إلى مطاحن السفراني في مدخل البلدة الجنوبي الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

بينما تشهد بلدة أبو راسين، في هذه الأثناء، قصفا عنيفا بنيران الجيش التركي وميلشيات المعارضة السورية "التركمانية" التابعة له من جهة القرى الغربية للبلدة تمهيدا لاقتحامها.

هذا وتتابع وحدات الجيش السوري تقدمها في المنطقة باتجاه الحدود "السورية-التركية" الأمر، الذي دفع بالسكان الهاربين أمام تقدم الجيش التركي والميلشيات التابعة له للعودة إلى قراهم وبلداتهم برفقة وحدات الجيش.

وتحاول ميلشيات الأسايش الذراع الأمنية لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي منع الجيش السوري من الدخول إلى البلدة.

ومع وصول الجيش السوري إلى مشارف بلدة أبو رأسين، عادت أكثر من ١٥ عائلة الي منازلها بمشارف البلدة بعد بقائهم في الأراضي الزراعية منذ صباح اليوم جراء القصف التركي.