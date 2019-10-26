كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تنشر قوات جديدة في وسط المدينة مع تصاعد التوتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت التقارير أن الحكومة الفيدرالية الصومالية نشرت المزيد من القوات في دوسوماريب، العاصمة الإدارية لولاية غالمودج الإقليمية الوسطى.

وصلت الطائرات التي تحمل الجنود من الجيش الصومالي وكذلك الذخيرة إلى البلدة قبل وصول الوفد الحكومي.

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حيث من المتوقع أن يصل الوفد، برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خير في الأيام المقبلة لتخفيف التوترات السياسية في المنطقة مع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية.

وقد تصاعد التوتر بعد ان أعلنت الجماعة الصوفية أهل السنه والجماعة عن تشكيل لجنة انتخابية خاصة بها رفضا لهيئه الاستطلاع التي عينتها الحكومة. كما إنضم المرشحون الرئاسيون الإقليميون إلى أهل السنه في رفضهم لهيئه الاستطلاع التي انشاتها الحكومة.

وهناك مخاوف من احتمال تصعيد النزاع إلى نزاع مسلح حيث ان فوات الجانبين مستعدان.