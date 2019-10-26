كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي يقتل 3 إرهابيين من داعش في شمال الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي الجمعة إنه شن غارة جوية على إرهابي داعش في شمال الصومال، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.

كما صرحت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) التي تشرف على القوات الأمريكية في القارة الإفريقية إن الضربة الأخيرة نفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية التي استهدفت الإرهابيين في جبال جوليس يوم الجمعة.

Advertisements

وقد أعلنت أفريكوم في بيان في الوقت الراهن عن عدم إصابة أى مدنيين نتيجة لهذه الغارة الجوية".

وتابع الجيش قائلًا، إن الضربات الجوية الدقيقة مثل هذه تدعم جهود قوات الأمن الصومالية لحماية الشعب الصومالي من الإرهابيين ودعم الأمن طويل الأجل في المنطقة.