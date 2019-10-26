كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة العراقية الأسبق يدعو لإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مساء اليوم السبت، بإجراء انتخابات مبكرة على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة، منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، لإستقالة الحكومة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس ائتلاف الوطنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إني أدعو لتشكيل حكومة مصغرة، حكومة أقوياء، تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، لا على الورق، حتى تشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".

وتابع علاوي: "لن نرضى بأقل من ذلك، ولا مفر من تعديل بعض فقرات الدستور والخروج من المحاصصة...هذا ما تبنيناه سابقاً، وندعو له اليوم".

احتجاجات العراق وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل. Advertisements وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد، ودعوات لتجديد الاحتجاجات اليوم الجمعة.