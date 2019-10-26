عاجل.. وزيرالدفاع اللبناني يحذر من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، يحذر من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات ويطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا.

هذا وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن المكتب الإعلامي للوزير إلياس بو صعب، كشف عن ضبط أحد المنظمين للتحرك على جسر الرينغ وهو يحمل سلاحا حربيا.

وأهاب البيان بالمتظاهرين السلميين أن يبلغوا عن الحالات المشابهة، تحسبا من أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار للحفاظ على استمرارية الاحتجاجات السلمية وأهدافها السامية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقام متظاهرون منذ يوم 17 أكتوبر الجاري، بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق.

ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة، وتتردد خلال الاحتجاجات الأسبوعية، دعوات إلى حل الحكومة وبرلمان البلاد، وإجراء انتخابات مبكرة.

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