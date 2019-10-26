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البيغ وإيهاب أمير في أغنية تعالج قضايا مجتمعية

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محمد بوملي 0 تبليغ

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يحضر مغني الراب توفيق حازب، المعروف بلقب “دون بيغ”، رفقة الفنان الشاب إيهاب أمير، حاليا، لأغنية مشتركة، تعالج عددا من القضايا المجتمعية.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل العمل لـ”اليوم24″، أن الصداقة، التي جمعت إيهاب بالبيغ منذ أشهر، نتج عنها قرار تقديم عمل مشترك، انطلق التحضير له منذ مدة وهو حاليا في مرحلة التسجيل.

الديو المرتقب، الذي يجمع بين الراب والأغنية الشبابية، يعالج قضايا متفشية في المجتمع المغربي، وتؤرق المواطن البسيط، من بينها الفقر.

ولم يقرر البيغ، ومعه إيهاب إلى حدود الساعة، الطريقة، التي سيصدران بها عملهما، وهل سيكون هناك كليب خاص به، أم لا.

وانطلقت صداقة البيغ وإيهاب، أثناء مشاركتهما في برنامج “ماستر شاف سليبريتي”، في نسخته الماضية، ليواصل إيهاب بعد نهاية البرنامج زيارة “دون بيغ” في الاستوديو الخاص به.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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