بنك المغرب يتعقّب أموالا مسروقة

أوراق مالية مسروقة من فئة 200 درهم تروج في السوق وتوجد تحت المراقبة. هذا ما كشفته مراسلة داخلية لبنك «القرض الفلاحي»، موجهة إلى مختلف العاملين في فروعه، تدعوهم إلى توخي «الحذر والحيطة» من وجود أوراق مالية من فئة 200 درهم مسروقة، ويجب التبليغ عنها في حال رصدها.

وتشير المراسلة، التي تحمل تاريخ 18 أكتوبر، واطلعت عليها «أخبار اليوم»، إلى أن بنك القرض الفلاحي توصل برسالة من بنك المغرب، «موجهة إلى كل نقط البيع»، بشأن «أوراق مالية مجرمة» تروج في السوق، ودعت كل العاملين في شبكة القرض الفلاحي إلى توخي الحذر بشأن الأموال التي يجري تلقيها من الزبناء خلال مختلف العمليات، والانتباه على الخصوص إلى الأوراق من فئة 200 درهم، خاصة تلك الأوراق الأصلية على شكل حزمات من بنك المغرب، ومراقبة كل العمليات التي تفوق 20 ألف درهم.

وأرفقت الرسالة بلائحة مطولة من الأرقام التسلسلية للأوراق موضوع البحث.

ويرجح أن يكون بنك المغرب راسل كل الأبناك بشأن هذه الأوراق المالية.