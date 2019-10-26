ماء العينين: حكم الإستئناف على بوعشرين قاس..سيظل الأمل يحدونا كل شيء ممكن

وصفت آمنة ماء العينين عضوة مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية الحكم الصادر ضد الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس “جريدة أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” بأنه حكم قاس، مثل الأحكام الصادرة على نشطاء حراك الريف.

وكتبت ماء العينين على صفحتها في فيسبوك قائلة “القضاء صمام الأمان في كل المجتمعات، هو محايد ومتجرد لذلك سيكون صعبا تكريس القناعة بقسوته، لقد كان الحكم الاستئنافي على الصحافي توفيق بوعشرين قاسيا قسوة الحكم الصادر في حق شباب حراك الريف”.

وأضافت “سيظل الأمل يحذونا في أن تجد هذه الملفات طريقها للمعالجة والحل لتبديد القتامة وتوسيع دائرة التفاؤل…كل شيء ممكن”.