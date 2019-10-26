إنتر ميلان يفرط بنقطتين ثمينتين أمام بارما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق إنتر ميلان بفخ التعادل أمام ضيفه بارما بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا إنتر ميلان كل من اللاعبين أنتونيو كاندريفا وروميلو لوكاكو، وفي المقابل سجل هدفي بارما كل من اللاعبين يان كرامو وكواسي جيرفينهو.

ورفض رجال المدرب أنطونيو كونتي بهذه النتيجة هدية يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي في وقت سابق اليوم أمام مضيفه ليتشي.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد بارما 13 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

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وكان الشوط الأول مثيرا للغاية بين الفريقين، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 23 بتوقيع المخضرم أنطونيو كاندريفا.

لكن جاء رد لاعبي بارما قاسيا بهدفين متتاليين في غضون 4 دقائق، حيث كانت البداية في الدقيقة 26 بهدف التعادل عن طريق يان كرامو، قبل أن يضع النجم الإيفواري جيرفينهو الضيوف في المقدمة بالهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

وفي الشوط الثاني، تدخلت تقنية حكم الفيديو، لتمنح إنتر هدف التعادل في الدقيقة عن طريق روميلو لوكاكو، الذي ألغى الحكم المساعد هدفه بداعي وجوده في موقف تسلل، إلا أن تقنية الفار أثبتت خطأ القرار.