تشيلسي يُسقط بيرنلي في عقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره بيرنلي في عقر داره برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية تشيلسي كل من اللاعبين كريستيان بوليسيتش (هاتريك) وويليان بورخيس دا سيلفا، وفي المقابل سجل هدفي بيرنلي اللاعبين جاي رودريغيز ودوايت ماكنيل.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى في الدقيقة الخامسة لصالح تشيلسي، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ويليان، ذهبت بعيدًا عن مرمى الخصم.

واستغل بوليسيتش خطأ المدافع لوتون، الذي تعثر في وسط الملعب، ليخطف اللاعب الأمريكي الكرة وينطلق تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية مسجلًا الهدف الأولى للبلوز في الدقيقة 21.

وكاد بيرنلي أن يسجل هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 23، من خلال ركلة ركنية ارتقى لها تاركوفسكي ومرر الكرة إلى آشلي بارنيس، ليسدد الأخيرة رأسية ذهبت بغرابة بعيدًا عن المرمى.

وواصل بيرنلي زحفه تجاه مرمى تشيلسي، من خلال تسديدة مباشرة من الظهير بيترز، من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، تصدى لها الحارس كيبا بصعوبة.

وتلقى بوليسيتش كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية جديدة، إلا أن الحارس بوب أخرجها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 30 ومن مخالفة على حدود منطقة الجزاء، ارتقى المدافع مي، ومرر الكرة إلى بارنيس أمام الشباك الخالية من الحارس كيبا، إلا أنه سدد رأسية مرت بجوار القائم.

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وحاول تامي أبراهام مباغتة الحارس بوب بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، مرت بجوار القائم.

وأضاف بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعد انطلاقة من وسط الملعب وصل من خلالها إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة اصطدمت بالمدافع مي، لتغير اتجاهها وتغالط الحارس بوب، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد.

ودخل بيرنلي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة مباشرة على الطائر من بارنيس داخل منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد كيبا في الدقيقة 48.

وسجل بوليسيتش الهاتريك في الدقيقة 56، بعدما تلقى عرضية من مونت، ارتقى لها اللاعب الأميركي وسدد رأسية متقنة سكنت شباك الحارس بوب، قبل أن يسجل البرازيلي ويليان الهدف الرابع للبلوز.

وانفرد رودريغيز بمرمى كيبا في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن توموري ببراعة من إخراج الكرة في اللحظة الأخيرة.

وحاول البديل كالوم هودسون أودوي، المشاركة في مهرجان الأهداف، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ذهبت سهلة في يد الحارس بوب.

واحتسب حكم المباراة، مايكل أوليفير، ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 76، قبل أن تلغيها تقنية الفار ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه هودسون أودوي بداعي التمثيل.

وحاول هودسون أودوي، مغالطة بوب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80، مرت بعرض المرمى.

وقلص بيرنلي، الفارق في الدقيقة 86، عبر تسديدة صاروخية من قبل رودريغيز من خارج منطقة الجزاء، فشل كيبا في التصدي لها.

وسجل بيرنلي الهدف الثاني عبر ماكنيل من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بتوموري وغالطت الحارس الإسباني، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 4-2.