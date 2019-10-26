بالصور.. العشرات يتظاهرون وسط ساحة النسور في بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين، مساء السبت، وسط ساحة النسور في بغداد.

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا وسط ساحة النسور"، مشيراً الى أن "القوات الامنية قامت بتطويق المتظاهرين لحمايتهم وابعادهم عن الشارع".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.