الحشد يعلن صد تعرضات لـ'داعش' في ناحية العباسي بكركوك

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد تعرضات لتنظيم "داعش" في ناحية العباسي بكركوك. وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "داعش"يهاجم نقاطا للحشد الشعبي/ اللواء 56 في ناحية العباسي بكركوك". وأضاف أن "اللواء ٥٦ بالحشد تصدى لتعرضات ناحية العباسي وكبد المهاجمين خسائر فادحة".



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