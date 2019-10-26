قتيلان و15 جريحاً بين صفوف المتظاهرين في بابل

افاد مصدر طبي، السبت، بمقتل اثنين من المتظاهرين واصابة 15 آخرين، فضلا عن احد منتسبي الشرطة في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك شهيدين سقطا وخمسة عشر جريحا من صفوف المتظاهرين وجريح من منتسبي الشرطة في تظاهرات محافظة بابل".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.