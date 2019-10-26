أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، السبت، أن فض التظاهر السلمي بالقوة سيسهم بتفعيل الأيادي الخبيثة المأجورة. وقال الاعرجي في تغريدة اطلعت عليه الخليج 365، إن "فض التظاهر السلمي بالقوة سيسهم بتفعيل الأيادي الخبيثة المأجورة لتنفيذ المخطط الخارجي لإيجاد اقتتال داخلي". وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي تظاهرات حاشدة تركزت في ساحة التحرير، فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الاعرجي: فض التظاهر السلمي بالقوة سيسهم بتفعيل الأيادي الخبيثة المأجورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.