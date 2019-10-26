وحدات من الجيش السوري تدخل جنوبي ريف رأس العين

دخلت وحدات الجيش السوري، السبت، الحدود الإدارية لمنطقة رأس العين على محور طريق تل تمر - رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة، لمواجهة التدخل التركي وحماية الأهالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إن وحدات من الجيش تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح اليوم 8 قرى على محور طريق تل تمر - رأس العين، وهي: القاسمية، الرشيدية، الداوودية، العزيزية، السيباطية، الجميلية، خربة الدبس، والظهرة" لتصل لمشارف الحدود السورية التركية".



وأضافت أن وحدات الجيش تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة، وصولا للحدود السورية التركية بالتوازي مع تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية برفقة وحدة من الجيش العربي السوري على طريق تل تمر - رأس العين.

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وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمال سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

وينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.